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13:36 (мск), источник: Ведомости

Песков рассказал об отношении Путина к Медведчуку

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал об отношении российского президента Владимира Путина к главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, проходящему на Украине по делу о госизмене.

Источник: РИА "Новости"

«Кем для Путина является Медведчук? Он для Путина является одним из украинских политиков, который в отличие от многих других придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной», — приводит «РИА Новости» слова Пескова. Он отметил, что Медведчук не на словах, а на деле реализует свою позицию о нормализации отношений между странами.

Песков также добавил, что Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг ситуации с Медведчуком на Украине.

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«Разумеется, мы смотрим, как развиваются события в Украине, разумеется, мы, еще раз повторяю, никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил», — подчеркнул пресс-секретарь.

Вчера Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Прокуратура просила арестовать Медведчука до 10 июля с возможностью внесения залога в размере почти $10,9 млн.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что Медведчук и народный депутат Украины от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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