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15:12 (мск), источник: Forbes

В Совфеде заявили о невозможности отмены моратория на смертную казнь

Сенатор Андрей Клишас назвал невозможной отмену моратория на смертную казнь в России, сославшись на решение Конституционного суда. После трагедии в Казани вернуть смертную казнь в стране призвал Сергей Миронов.

Источник: РИА "Новости"

Отмена моратория на смертную казнь в России невозможна, что не раз подтверждал Конституционный суд, заявил «РИА Новости» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Вариантов, при которых может быть отменен мораторий на смертную казнь, нет. Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни у нас в стране», — отметил сенатор.

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Он напомнил, что Конституционный суд России уже на раз заявлял о невозможности вернуть смертную казнь, мотивируя это тем, что длительный мораторий сформировал устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым подобной исключительной мере наказания.

Предложения отменить мораторий на смертную казнь в России звучали неоднократно. Последний раз с ним выступил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов после стрельбы в казанской школе, в результате которой девять человек, в том числе семь детей и две учительницы, погибли. Обвиняемый в совершении этого преступления 19-летний Ильназ Галявиев был задержан и арестован на два месяца решением суда. Он признал свою вину.

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«Мы считаем, что за убийство детей нужно возвращать смертную казнь. Потому что эти уже взрослые оболтусы», — отметил Миронов (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, Галявиев прекрасно знает, что будет жить, находясь в тюрьме. «Если будет смертная казнь, я думаю, что многие бы немножко бы подумали, прежде чем брать в руки оружие и идти убивать своих одноклассников», — добавил Миронов.

Мораторий на смертную казнь в России действует де-факто с 16 мая 1996 года, когда президент страны Борис Ельцин подписал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы».

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