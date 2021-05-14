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14:49 (мск), источник: Известия

Путин заявил о превращении Украины в антипода России

Украину превращают в антипода России. Об этом в пятницу, 14 мая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», — отметил глава государства в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ.

По его словам, на Украине на данный момент происходит зачистка политического поля и закрытие общенациональных СМИ, однако реакция западных стран на подобную ситуацию отсутствует.

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Кроме того, комментируя арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, российский лидер заявил, что на Украине, «похоже, теперь всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности». Как подчеркнул Путин, представители оппозиции Украины часто обвиняются в работе с РФ, в отличие от лиц из высшего руководства страны.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ходом дела Медведчука, обвиняемого в госизмене, однако не собирается в него вмешиваться. Он пояснил, что российский лидер знаком с Медведчуком, они неоднократно встречались, и для Путина украинский политик является одним из тех, кто указывает на необходимость взаимовыгодных отношений между странами.

13 мая суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест сроком до 9 июля. Его обвиняют в госизмене и «нарушении обычаев войны».

Сам политик после заседания суда сообщил о планах рассмотреть вместе с адвокатами дальнейшие шаги, среди которых обжалование домашнего ареста. Он также указал на политическую мотивированность вынесенного решения.

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