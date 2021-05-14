14:49 (мск), источник: Известия
Путин заявил о превращении Украины в антипода России
Украину превращают в антипода России. Об этом в пятницу, 14 мая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ.
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«Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в
По его словам, на Украине на данный момент происходит зачистка политического поля и закрытие общенациональных СМИ, однако реакция западных стран на подобную ситуацию отсутствует.
Кроме того, комментируя арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, российский лидер заявил, что на Украине, «похоже, теперь всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности». Как подчеркнул Путин, представители оппозиции Украины часто обвиняются в работе с РФ, в отличие от лиц из высшего руководства страны.
Ранее в этот же день
13 мая суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест сроком до 9 июля. Его обвиняют в госизмене и «нарушении обычаев войны».
Сам политик после заседания суда сообщил о планах рассмотреть вместе с адвокатами дальнейшие шаги, среди которых обжалование домашнего ареста. Он также указал на политическую мотивированность вынесенного решения.