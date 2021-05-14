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20:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин заявил о близости конфликта Израиля и Палестины к границам России

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт между Палестиной и Израилем напрямую связан с интересами безопасности России, так как происходит вблизи ее границ. Такое заявление глава государства сделал во время совещания с постоянными членами Совета безопасности, содержание которого публикует пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Обострившийся палестино-израильский конфликт — это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности», — заявил Путин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стороны палестино-израильского конфликта проявить сдержанность и не предпринимать шагов, которые приведут к эскалации. Захарова подчеркнула, что Москва как постоянный член Совета Безопасности ООН и участник «квартета» международных посредников в ближневосточном конфликте будет добиваться устойчивого и комплексного палестино-израильского урегулирования.

14 мая состоится встреча ближневосточного «квартета», куда входят Россия, Евросоюз, США и ООН. Главной повесткой на встрече станет обострение на Ближнем Востоке и возможные пути деэскалации ситуации.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами. Согласно данным Израиля, за это время по его территории было выпущено свыше 1,6 тысячи ракет. Сообщается, что во время эскалации между Палестиной и Израилем на палестинских территориях пострадали 349 человек.

Справка
Новое обострение конфликта в секторе Газа. ГлавноеГруппировка ХАМАС нанесла массированный ракетный удар по Израилю. Несколько человек погибли, аэропорт Бен-Гурион закрывался. Израильская армия нанесла ответные удары, власти Палестины сообщают более чем о 20 погибших.
Следите за развитием темы Обострение палестино-израильского конфликта
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