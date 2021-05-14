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19:30 (мск), источник: ИА REGNUM

Предварительное голосование ЕР: беспартийных — почти 50%

Партия «Единая Россия» завершила приём заявлений на предварительное голосование. Почти половина претендентов — беспартийные, совершенно новые лица в политике.

Источник: РИА "Новости"

Треть участников процедуры представляют общественные и волонтерские организации. Всего заявление подали 7624 кандидата, рассказал председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» Александр Карелин.

«У нас почти равное количество представителей “Единой России” и беспартийных — 52% и 48% соответственно. Это, с одной стороны, демонстрирует активность представителей партии на местах. Но мы также видим, что существенно возросло количество деятельных людей из самых разных сфер, которые реализуют общественные, социальные, экономические проекты, готовы заниматься ими дальше не только в масштабах своего региона, но и всей страны», — отметил Александр Карелин.

По его словам, средний возраст кандидатов — 41 год, а каждый третий участник процедуры — моложе 35.

«Не все при подаче заявлений четко понимали, зачем нужна партийная площадка для выдвижения. После собеседования, общения с представителями региональных оргкомитетов кандидаты, которые впервые пришли в политику, оставались тверды в своих намерениях участвовать в выборах в Госдуму и конкурировать с теми, кто имеет опыт депутатской деятельности. Мы их поддерживаем в этом», — подчеркнул председатель федерального оргкомитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» — единственная партия, которая проводит предварительное голосование и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Процедура пройдёт с 24 по 30 мая по максимально открытой модели — участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуму утвердит съезд.

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