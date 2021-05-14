18:37 (мск), источник: ТАСС
Правительство России утвердило перечень недружественных стран
В него вошли США и Чехия.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли только США и Чехия. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц», — говорится в распоряжении.
Перечень состоит только из двух позиций — США и Чехия, в отношении которых будут применяться меры согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля этого года.
Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США — ни одного.