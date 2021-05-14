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18:37 (мск), источник: ТАСС

Правительство России утвердило перечень недружественных стран

В него вошли США и Чехия.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли только США и Чехия. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц», — говорится в распоряжении.

Перечень состоит только из двух позиций — США и Чехия, в отношении которых будут применяться меры согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля этого года.

Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США — ни одного.

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