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20:49 (мск), источник: Известия

Генпрокурор Чехии назвал причину своей отставки

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что причиной его отставки стали разногласия с действующим министром юстиции Марией Бенешовой, пишет Lidové Noviny в пятницу, 15 мая.

В ходе пресс-конференции Земан отметил, что подал бы в отставку и раньше, однако оставался на своем посту из-за расследования инцидента во Врбетице. Сейчас у генпрокурора нет опасений, что расследование застопорится.

Павел Земан, возглавлявший чешскую Генеральную прокуратуру более 10 лет, оставит пост 30 июня. Об этом в пятницу сообщил министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

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Вице-премьер чешского правительства и глава МВД Ян Гамачек поблагодарил Земана за работу, отметив, что тот является выдающимся юристом и профессионалом.

Ранее Мария Бенешова раскритиковала Земана за его публичное выступление в связи с расследованием дела по взрывам на складе во Врбетице в 2014 году.

В апреле Земан заявил, что взрывы на складе боеприпасов в деревне Врбетице «не являются терактом» и по этому делу «не установлено интереса нарушить конституционное устройство или нанести ущерб обороноспособности Чехии». По его словам, как именно характеризовать произошедшее в политике и в СМИ — «дело исключительно политиков».

4 мая сообщалось, что Земан допустил приостановку расследования дела, в случае если не удастся опросить подозреваемых.

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