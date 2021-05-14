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20:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Пашинян обратился к Путину за военной помощью

Из-за ситуации на границе с Азербайджаном Армения запросила военную помощь у президента России Владимира Путина, заявил и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян. Несколько часов назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пашинян не просил помощи у Кремля.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении в том числе военной помощи», — сказал Пашинян (цитата по «Sputnik Армения»).

И.о. главы армянского правительства уточнил, что причиной обращения к российскому президенту стало нарушение договоренностей со стороны Баку. По его словам, ВС Азербайджана не полностью покинули территорию Армении. «Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту», — добавил он.

Также Никол Пашинян заявил, что представители 102-й российской военной базы подключились к переговорам с азербайджанской стороной. Ни Баку, ни Минобороны РФ пока не комментировали заявления Пашиняна.

Новые разногласия Баку и Еревана касаются Сюникской области Армении. Согласно трехстороннему заявлению лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, через эту территорию должна пройти дорога, связывающая Баку с Нахичеванским анклавом. Как заявили в Ереване, утром 12 мая под предлогом «уточнения границ» на армянскую территорию зашла группа азербайджанских военных. Двухдневные переговоры между армянскими и азербайджанскими военными с участием российской стороны не увенчались успехом. По информации армянского правительства, в настоящее время около 250 военнослужащих азербайджанских ВС все еще находятся в пределах государственных границ страны. В Баку заявили, что передвижение азербайджанских войск происходит на позициях, принадлежащих Азербайджану. 13 мая Никол Пашинян обратился за помощью к ОДКБ.

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