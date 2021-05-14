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20:11 (мск), источник: Ведомости

Захарова назвала срок выполнения требований к посольству США по найму россиян

Посольство США должно выполнить требование Москвы о запрете найма россиян до 1 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщало посольство США 14 мая, власти России сообщили американскому диппредставительству о намерении отложить запрет нанимать иностранных работников.

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«Согласно распоряжению правительства России от 13 мая с.г., изданному во исполнение упомянутого указа, американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации. С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа с.г. приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями», — сообщила Захарова.

По ее словам, Вашингтону регулярно даются необходимые разъяснения, которые не оставляют почвы для каких-либо недопониманий.

«Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно», — резюмировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.

В ответ МИД России запретил въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента. МИД также сообщил, что ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности, отмечалось в заявлении. Кроме того, Россия объявила о высылке десяти сотрудников дипмиссий США.

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