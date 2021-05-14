Захарова назвала срок выполнения требований к посольству США по найму россиян

Как сообщало посольство США 14 мая, власти России сообщили американскому диппредставительству о намерении отложить запрет нанимать иностранных работников.
«Согласно распоряжению правительства России от 13 мая с.г., изданному во исполнение упомянутого указа, американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации. С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа с.г. приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями», — сообщила Захарова.
По ее словам, Вашингтону регулярно даются необходимые разъяснения, которые не оставляют почвы для каких-либо недопониманий.
«Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно», — резюмировала представитель российского внешнеполитического ведомства.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
В ответ МИД России запретил въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента. МИД также сообщил, что ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности, отмечалось в заявлении. Кроме того, Россия объявила о высылке десяти сотрудников дипмиссий США.