Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 маяСоздание Организации Варшавского договора, первая публикация "Сказки о рыбаке и рыбке" и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
21Минутное дело: один день из жизни крымского пожарного
44Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
20:23 (мск), источник: ТАСС

Посол Израиля в РФ считает, что оснований для наземной операции в Газе нет

По словам дипломата, главная цель Израиля заключается в том, чтобы предотвратить следующие ракетные удары со стороны Газы по израильской территории.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Израиль не видит оснований для проведения наземной военной операции в секторе Газа, если ракетные обстрелы со стороны палестинских группировок не усилятся. Об этом заявил в пятницу посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если ничего не изменится, то есть если не настанет какое-то ухудшение ситуации, я не вижу причин», — сказал он, отвечая на вопрос о планах Израиля по проведению сухопутной операции в секторе Газа.

Читайте также
Конфликт на Ближнем Востоке: армия Израиля наращивает удары по целям в Газе

По словам посла, главная цель Израиля заключается в том, чтобы предотвратить следующие ракетные удары со стороны Газы по израильской территории. «По нашим городам, школам, детским садам, аэропорту. Поэтому это наша главная задача — обеспечить безопасность граждан Израиля. Это можно сделать именно тогда, когда вся инфраструктура этих ракетных залпов будет уничтожена», — добавил он.

При этом Бен Цви указал на то, что операция возможна только в том случае, если эти «ракетные обстрелы будет действительно уже невозможно выдержать». «Но пока что это не та ситуация, — отметил он. — Мы пока что просто решаем этот вопрос по-другому, без сухопутной операции».

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами израильских ударов по сектору, которые не прекращаются с понедельника, стали 122 палестинца, в том числе 32 несовершеннолетних и 20 женщин. Не менее 900 человек получили ранения. В результате ударов палестинских радикалов по ряду израильских городов, как сообщалось, погибли не менее девяти израильтян.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Обострение палестино-израильского конфликта
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
 О чем стоит помнить людям старшего возраста, которые делают прививку
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
Правительство России утвердило перечень недружественных стран
Захарова назвала срок выполнения требований к посольству США
Пашинян обратился к Путину за военной помощью
В России резко возросло число новых случаев заражения COVID
В США женщина постирала лотерейный билет, лишившись $26 млн
СМИ: со складов в Врбетице пропало вооружение
Hi-Tech
На рынке смартфонов появился новый бренд. Почему это интересно От производства тостеров к смартфонам
Авто
Красивый кроссовер из Китая: его впервые заметили в Москве В продажу автомобиль поступит в мае этого года
Кино
16-летняя дочь Цыганова снимается в сериале «Паромщица» Полина появится во втором сезоне популярной многосерийной драмы
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Чемодан уже собран: Лев Лещенко рассказал о разводе
Новую льготу для неработающих пенсионеров введут с 2022 года
Gnezdo.ru
Звёздные выходы, которые не так легко забыть
Вот почему у Андрея Мягкова не было детей
Юлия Снигирь показала 5-летнего сына от Цыганова
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Леди
Миддлтон в стильном пальто и блузе в горошек вышла в свет Герцогиня Кембриджская посетила молодежный центр
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь