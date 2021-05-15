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01:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Евросовета раскритиковал решение России составить перечень недружественных стран

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что утвержденный правительством России перечень стран, «совершающих недружественные действия в отношении России», подрывает дипломатические отношения. 14 мая стало известно, что российское правительство внесло Чехию и США в список, составленный на основании указа президента России Владимира Путина.

Источник: AFP 2021

«Решение правительства России о “странах, совершающих недружественные действия”, — это еще один шаг, направленный на эскалацию, и оно подрывает дипломатические отношения… Мы призываем Россию всецело уважать Венскую конвенцию (о дипломатических сношениях. — “Ъ”)», — написал Мишель в Twitter.

Шарль Мишель также выразил «полную солидарность» с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. «Попытки разделить ЕС тщетны», — заявил он.

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Ранее МИД Чехии называл решение Москвы шагом к эскалации отношений «не только с Чехией, но и Евросоюзом и его союзниками».

Указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», которым предписывалось создать список недружественных стран, был подписан Владимиром Путиным 23 апреля. Указ последовал за дипломатическими конфликтами между Россией, США и Чехией. Прага обвинила Москву в причастности к взрыву 2014 года и выслала 18 российских дипломатов. Вашингтон ввел санкции и также выслал российских дипломатов в ответ на кибератаку на американские федеральные ведомства, а также на вмешательство в выборы 2020 года. Москва все обвинения отрицает.

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