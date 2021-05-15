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02:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден отменил указ Трампа об ограничении иммиграции без страховки

Президент США Джо Байден отменил семь указов своего предшественника Дональда Трампа, подписанные с мая 2020 по январь 2021 года. В их числе — указ, дававших право иммиграционным службам отказать в виде на жительство, если у них нет определенной медицинской страховки или значительных финансовых средств.

Источник: Reuters

Указ Трампа «не продвигал интересы Соединенных Штатов» и не соответствует декларации Джо Байдена о восстановлении доверия к иммиграционным службам США, указано в тексте декларации, опубликованной на сайте Белого дома.

Байден отдельным решением отменил ряд других указов Дональда Трампа. В частности, был отменен указ о создании «парка американских героев», в котором бы, по словам Трампа, располагались статуи «величайших американцев, когла-либо живших». К моменту отмены этого указа место для парка выбрано не было, средства на его строительство не выделялись.

Другие отмененные указы Дональда Трампа предполагали:

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  • поручение Минюсту и Федеральной торговой комиссии (FTC) США проверить, законны ли удаления и маркировки постов со стороны соцсетей;
  • маркировку гуманитарной помощи США логотипом, который бы «символизировал ценности и щедрость американского народа»;
  • требование жестче преследовать вандализм в отношении памятников на федеральных территориях;
  • освобождение чиновников от преследования за нарушение регуляторных норм.

Джо Байден в ходе предвыборной кампании 2020 года обещал отменить ряд решений Трампа. В январе он поручил приостановить возведение стены на границе с Мексикой, а позднее — отменил действие документа, который позволял тратить на ее строительство средства из других программ бюджета. К маю Пентагон начал отменять проекты, на которые выделялись средства из оборонного бюджета.

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