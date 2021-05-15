Байден отменил указ Трампа об ограничении иммиграции без страховки

Указ Трампа «не продвигал интересы Соединенных Штатов» и не соответствует декларации Джо Байдена о восстановлении доверия к иммиграционным службам США, указано в тексте декларации, опубликованной на сайте Белого дома.
Байден отдельным решением отменил ряд других указов Дональда Трампа. В частности, был отменен указ о создании «парка американских героев», в котором бы, по словам Трампа, располагались статуи «величайших американцев, когла-либо живших». К моменту отмены этого указа место для парка выбрано не было, средства на его строительство не выделялись.
Другие отмененные указы Дональда Трампа предполагали:
Джо Байден в ходе предвыборной кампании 2020 года обещал отменить ряд решений Трампа. В январе он поручил приостановить возведение стены на границе с Мексикой, а позднее — отменил действие документа, который позволял тратить на ее строительство средства из других программ бюджета. К маю Пентагон начал отменять проекты, на которые выделялись средства из оборонного бюджета.