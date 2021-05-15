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02:52 (мск), источник: РБК

Генпрокурор Украины заявила об отсутствии политики в деле Медведчука

Дело главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука находится в сфере уголовного производства, а не геополитики, заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Об этом она сказала в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера.

Источник: AFP 2021

«Я считаю нашей заслугой, что мы не вошли в геополитические процессы, связанные с американскими выборами. И сейчас я сделаю все, чтобы мы ни в какие геополитические процессы не зашли. Мы с вами остаемся в русле уголовных процессов», — подчеркнула Венедиктова (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Она заверила, что следствие и прокуратура сделают все, чтобы расследование дела Медведчука закончилось «победительными юридическими последствиями».

«Политики тут нет — это основное, из чего мы исходим», — заключила генпрокурор.

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Против Медведчука возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, в его доме прошли обыски.

Ему вменяют три эпизода: связанный с передачей властям Крыма материальной и документальной базы газового месторождения в Черном море; с передачей данных о местонахождении «секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины» сопартийцу Тарасу Козаку; с созданием организации, которая, по мнению властей, собирала данные украинцев, вербовала их и распространяла пропаганду.

13 мая политика отправили под домашний арест до 9 июля. Генпрокуратура настаивала на аресте. Сам Медведчук считает уголовное преследование «политической расправой».

В России заявляли, что не будут вмешиваться в расследование. При этом Кремль уточнял, что хочет убедиться в том, что ситуация с Медведчуком не является следствием «политической охоты на ведьм».

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