09:36 (мск), источник: Lenta.Ru
Глава российского региона отреагировал на ДТП с экс-губернатором
Совет Федерации будет выносить решение о привлечении к ответственности
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«В известность [о ДТП] поставлена и Генпрокуратура России. Все обстоятельства инцидента будут установлены. Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королева к ответственности. В ближайшее время я направлю соответствующее обращение в Совет Федерации», — отреагировал Артамонов.
Кроме того, губернатор осудил поведение Королева, подчеркнув, что правила дорожного движения едины для всех и соблюдать их должен каждый россиянин, «вне зависимости от занимаемой должности».
Ранее в сети появилось видео, на котором автомобиль Королева со спущенными колесами неровно едет по дороге, периодически заезжая на разделительную полосу. Сообщалось, что он, якобы будучи пьяным, сбивал дорожные знаки, а позднее уснул в автомобиле.
Сам Королев опроверг информацию о своем опьянении и объяснил произошедшее недомоганием