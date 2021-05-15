Бывший глава МИД Украины: слова Путина не стоит недооценивать

Господин Климкин отметил, что высказывания президента России не следует недооценивать, а Украине стоит ожидать ответа Кремля.
«Слова Путина сегодня о нас как “анти-России” не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров. Путин говорит о нас как о постоянном источнике проблем для России. Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», — написал господин Климкин в Facebook.
14 мая на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ Владимир Путин заявил, что Украину превращают в антипода России. По мнению президента, на Украине происходит «зачистка политического поля», на что никак не реагируют западные партнеры.
Ранее суд поместил лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля. Его подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в Крыму.