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10:09 (мск), источник: ТАСС

Киев может предложить Москве обмен Медведчука на осужденных в России украинцев

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что это решение принимает президент Украины.

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что Киев может в случае вынесения обвинительного приговора в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука предложить Москве обменять его на осужденных в России украинцев. С таким заявлением политик выступил в пятницу вечером в эфире телеканала «Украина».

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«Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность (обмена Медведчука на украинцев в РФ — прим. ТАСС), то мы охотно это сделаем», — сказал Данилов. Так он ответил на вопрос, «возможен ли обмен народного депутата Виктора Медведчука на украинских патриотов, которых удерживают в российских тюрьмах».

Во вторник правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Сам политик назвал их политически мотивированными и бездоказательными.

Прокуроры требовали взять его под стражу с альтернативой внесения залога в размере более $10,5 млн. Печерский районный суд Киева в четверг отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля, политику был надет электронный браслет. Он пообещал, что исполнит решение суда, хотя и не согласен с ним.

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