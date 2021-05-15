10:09 (мск), источник: ТАСС
Киев может предложить Москве обмен Медведчука на осужденных в России украинцев
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что это решение принимает президент Украины.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что Киев может в случае вынесения обвинительного приговора в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука предложить Москве обменять его на осужденных в России украинцев. С таким заявлением политик выступил в пятницу вечером в эфире телеканала «Украина».
«Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность (обмена Медведчука на украинцев в РФ — прим. ТАСС), то мы охотно это сделаем», — сказал Данилов. Так он ответил на вопрос, «возможен ли обмен народного депутата Виктора Медведчука на украинских патриотов, которых удерживают в российских тюрьмах».
Во вторник правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Сам политик назвал их политически мотивированными и бездоказательными.
Прокуроры требовали взять его под стражу с альтернативой внесения залога в размере более $10,5 млн. Печерский районный суд Киева в четверг отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля, политику был надет электронный браслет. Он пообещал, что исполнит решение суда, хотя и не согласен с ним.