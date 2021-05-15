В Баку назвали обращение Еревана в ОДКБ политизацией ситуации на границе

Об этом заявил в субботу министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«Министр Джейхун Байрамов довел до внимания министра иностранных дел Таджикистана, председательствующего в настоящее время в ОДКБ, что обращение Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности по этому вопросу (ситуации на азербайджано-армянской границе) не имеет никаких оснований, и это не что иное, как попытка руководящих кругов Армении политизировать проблему», — говорится в сообщении.
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