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18:46 (мск), источник: ТАСС

В Associated Press заявили, что шокированы уничтожением их офиса в Газе

Из-за ракетного удара по зданию «мир будет знать меньше о том, что происходит в секторе Газа», отметил директор агентства Гэри Прюитт.

Источник: AFP 2021

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Американское информационное агентство Associated Press шокировано и напугано уничтожением в результате обстрела израильскими военными в субботу здания в секторе Газа, где располагался офис АР.

«Мы шокированы и напуганы тем, что израильские военные выбрали целью и уничтожили здание, в котором располагалось бюро АР и других новостных организаций в секторе Газа. <…> Мы пытаемся получить информацию от израильского правительства и связались с Госдепартаментом США», — приводит агентство слова своего генерального директора Гэри Прюитта в опубликованном заявлении.

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Директор AP также отметил, что перед ударом по зданию, о котором израильские военные уведомили заранее, там находилось порядка десяти сотрудников агентства. «Мы получили предупреждение, что по зданию будет нанесен удар, <…> к счастью, мы смогли эвакуировать [журналистов]», — сказал Прюитт, добавив, что «мир будет знать меньше о том, что происходит в секторе Газа из-за того, что произошло сегодня».

Одиннадцатиэтажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, жилые апартаменты и коммерческие компании, стало четвертой по счету высоткой, разрушенной в результате израильских ударов по целям на территории прибрежного анклава. По данным СМИ, в высотке «Аль-Джаля» размещались представительство самой этой катарской телестанции, а также агентства Ассошиэйтед Пресс и другие медиа. По утверждению израильской армии, в здании находилось военное оборудование ХАМАС, а офисы СМИ использовались этим движением в качестве «живого щита».

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — почти 140, в том числе почти 40 детей.

Справка
Новое обострение конфликта в секторе Газа. ГлавноеГруппировка ХАМАС нанесла массированный ракетный удар по Израилю. Несколько человек погибли, аэропорт Бен-Гурион закрывался. Израильская армия нанесла ответные удары, власти Палестины сообщают более чем о 20 погибших.
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