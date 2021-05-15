В Associated Press заявили, что шокированы уничтожением их офиса в Газе

18:46 (мск), источник: ТАСС
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Мы шокированы и напуганы тем, что израильские военные выбрали целью и уничтожили здание, в котором располагалось бюро АР и других новостных организаций в секторе Газа. <…> Мы пытаемся получить информацию от израильского правительства и связались с Госдепартаментом США», — приводит агентство слова своего генерального директора Гэри Прюитта в опубликованном заявлении.
Директор AP также отметил, что перед ударом по зданию, о котором израильские военные уведомили заранее, там находилось порядка десяти сотрудников агентства. «Мы получили предупреждение, что по зданию будет нанесен удар, <…> к счастью, мы смогли эвакуировать [журналистов]», — сказал Прюитт, добавив, что «мир будет знать меньше о том, что происходит в секторе Газа
Одиннадцатиэтажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, жилые апартаменты и коммерческие компании, стало четвертой по счету высоткой, разрушенной в результате израильских ударов по целям на территории прибрежного анклава. По данным СМИ, в высотке «Аль-Джаля» размещались представительство самой этой катарской телестанции, а также агентства Ассошиэйтед Пресс и другие медиа. По утверждению израильской армии, в здании находилось военное оборудование ХАМАС, а офисы СМИ использовались этим движением в качестве «живого щита».
Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети