00:49 (мск), источник: РБК
Байден поговорил с Нетаньяху и Аббасом
Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с
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В ходе переговоров Байден «подтвердил свою поддержку права Израиля защищаться в ответ на ракетные обстрелы со стороны ХАМАС и других террористических группировок» из сектора Газа, говорится в сообщении.
Нетаньяху в разговоре с Байденом отметил, что Израиль «делает все возможное для того, чтобы не причинить вреда непричастным к конфликту». По его словам, доказательством этого является то, что в зданиях в секторе Газа, по которым армия Израиля наносила удары
Позднее Байден провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
В ходе переговоров американский лидер заявил Аббасу о приверженности США урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной дипломатическим путем. Байден подчеркнул, что ХАМАС «должно прекратить ракетные обстрелы Израиля».
Кроме того, Байден напомнил о недавнем решении США возобновить оказание помощи палестинскому народу, в том числе экономическую и гуманитарную помощь в интересах палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа.
Крупнейшее с 2014 года обострение
14 мая боевики из сектора Газа продолжили вести ракетные обстрелы израильской территории. Армия обороны Израиля в ответ атаковала сектор Газа. Израиль сообщал о семи погибших. Палестинский Минздрав заявлял о более чем ста погибших, среди них дети.