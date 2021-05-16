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00:49 (мск), источник: РБК

Байден поговорил с Нетаньяху и Аббасом

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Белого дома.

Источник: AP 2021

В ходе переговоров Байден «подтвердил свою поддержку права Израиля защищаться в ответ на ракетные обстрелы со стороны ХАМАС и других террористических группировок» из сектора Газа, говорится в сообщении.

Американский лидер осудил «беспорядочные атаки» на населенные пункты «по всему Израилю», а также выразил обеспокоенность относительно безопасности журналистов.

Нетаньяху в разговоре с Байденом отметил, что Израиль «делает все возможное для того, чтобы не причинить вреда непричастным к конфликту». По его словам, доказательством этого является то, что в зданиях в секторе Газа, по которым армия Израиля наносила удары из-за того, что «в них расположены военные цели», «проводилась эвакуация непричастных».

Позднее Байден провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Это был их первый телефонный разговор с момента вступления Байдена в должность президента США.

В ходе переговоров американский лидер заявил Аббасу о приверженности США урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной дипломатическим путем. Байден подчеркнул, что ХАМАС «должно прекратить ракетные обстрелы Израиля».

Кроме того, Байден напомнил о недавнем решении США возобновить оказание помощи палестинскому народу, в том числе экономическую и гуманитарную помощь в интересах палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа.

Крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта началось в начале мая с протестов в Восточном Иерусалиме из-за выселения нескольких арабских семей. Тогда произошли столкновения с израильской полицией. 10 мая бойцы ХАМАС начали массированный обстрел Израиля, ракеты были направлены в том числе в сторону Тель-Авива и аэропорта Бен-Гурион.

14 мая боевики из сектора Газа продолжили вести ракетные обстрелы израильской территории. Армия обороны Израиля в ответ атаковала сектор Газа. Израиль сообщал о семи погибших. Палестинский Минздрав заявлял о более чем ста погибших, среди них дети.

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Следите за развитием темы Обострение палестино-израильского конфликта
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