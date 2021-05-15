Боррель назвал необоснованным российский список недружественных стран

«ЕС считает необоснованными обвинения в недружественных действиях. Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии», — говорится в заявлении Борреля.
Глава дипломатии ЕС назвал решение России несовместимым с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года «в том, что касается обязанностей принимающего государства по обеспечению функционирования дипломатических представительств».
Правительство России 14 мая утвердило перечень иностранных государств, «совершающих недружественные действия» в отношении России. Работа над ним велась по указу президента Владимира Путина.
В список вошли только США и Чехия. Они будут ограничены в праве нанимать для работы в диппредставительствах граждан РФ и третьих стран.