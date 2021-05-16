Китай пообещал поддержать Палестину в конфликте с Израилем

«Китай будет и впредь твердо поддерживать палестинцев в восстановлении их законных прав, решение текущих проблем путем политического диалога, а также Организацию Объединенных Наций, Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества», — цитирует Ван И ведомство.
Отмечается, что Пекин надеется на конструктивную роль Совбеза ООН и считает, что организация должна призвать конфликтующие стороны возобновить мирные переговоры на основе «концепции создания двух государств».
Китайская сторона требует провести две экстренные консультации по палестино-израильскому конфликту, говорится в сообщении. КНР подготовила для Совбеза инструкции к действиям.
При этом СБ ООН до сих пор не смог прийти к соглашению, отметили в МИД Китая.
«К сожалению, Совет Безопасности до сих пор не смог прийти к соглашению, и позиция, занятая Соединенными Штатами, противоположна международному правосудию. Мы призываем всех членов Совета Безопасности выполнять свои обязанности и прилагать серьезные усилия для поддержания мира и безопасности на Ближнем Востоке», — указано в заявлении ведомства.
В свою очередь министр иностранных дел Пакистана заявил, что выступает за содействие Палестине и Израилю для решения проблем путем диалога и переговоров. Он подчеркнул, что Пакистан высоко ценит роль Китая в СБ ООН и готов усилить координацию между двумя странами, чтобы найти способы содействовать прекращению огня и насилию на Ближнем Востоке.
14 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны палестино-израильского конфликта прекратить обстрелы, поскольку погибло слишком много мирных жителей. По его словам, это может только усугубить радикализацию и экстремистскую деятельность в регионе.
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Совбез ООН созвал срочное заседание, оно запланировано на воскресенье, 16 мая. По предварительным данным, заседание будет проходить в открытом формате. Встреча начнется в 10:00 по местному времени (17:00 мск).
Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, это повлекло за собой беспорядки и протесты. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. После того как Израиль отказался выполнить ее требования, члены группировки начали обстрел территории страны из ракетных установок.