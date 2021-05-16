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11:34 (мск), источник: Известия

Европарламент озвучил пять принципов отношений с Россией

Комитет по международным отношениям Европейского парламента создал проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает RT со ссылкой на текст документа.

Источник: AP 2021

Согласно ему, в РФ должно быть построено «демократическое общество», которое будет противостоять «русскоязычной пропаганде». В ЕП предложили создание в стране канала с круглосуточными вещанием в качестве способа реализации данного принципа.

Также руководству Европейского союза предложили признать незаконным новый состав Госдумы после предстоящих выборов в том случае, если организация признает их сфальсифицированными.

По мнению авторов доклада, России необходимо озвучить выгоды от запуска демократических изменений. В частности, будет упрощен визовый режим, программы инвестирования в торговлю и условия стратегического партнерства.

Кроме того, в Европарламенте предложили принять для РФ стратегию стран «Восточного партнерства», созданную для сотрудничества с государствами, ранее являвшимися частью СССР.

Авторы добавили, что защита демократии в мире требует объединения усилий с США, а сотрудничество с Москвой — учет соблюдения человеческих прав и проведение свободных выборов. Также ЕП призвал европейские страны приостановить сотрудничество по газопроводу «Северный поток — 2».

Кроме того, в организации рассмотрели вопрос сдерживания «российской агрессии», для которой важно объединение с НАТО и другим партнерами с целью давления на Москву и предотвращения ее «вмешательства» в дела «Восточного партнерства». Помимо этого, говорится о необходимости потребовать от РФ возвращения всех «оккупированных территорий».

В заключение политики подчеркнули, что, если РФ продолжит «агрессивные действия», Евросоюзу следует рассмотреть вариант отключения страны от платежной системы SWIFT.

14 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что утверждение правительством России перечня недружественных иностранных государств подрывает дипломатические отношения. Вместе с этим глава Евросовета призвал Россию «полностью соблюдать Венскую конвенцию». В утвержденный правительством перечень недружественных стран вошли Чехия и США.

В свою очередь 30 апреля президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова к восстановлению взаимодействия с Евросоюзом, в случае если в этом будет проявлена встречная заинтересованность.

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