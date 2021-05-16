В России появится единая платформа национальной системы управления данными

Платформа в том числе систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.
Запуск новой платформы ускорит обмен информацией между госструктурами.
Оператором платформы назначено Минцифры.
Напомним, власти ожидают от цифровизации сферы управления данными повышения эффективности госуправления, а также упрощения взаимодействия граждан, бизнеса и власти. Так, для бизнеса создание НСУД может упростить ведение отчетности и доступ к части госданных, гражданам новации обещают в том числе и рост качества госуслуг.