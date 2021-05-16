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11:50 (мск), источник: Коммерсантъ

В России появится единая платформа национальной системы управления данными

До конца 2021 года в России заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными (НСУД). Положение о новой системе утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Основная задача нововведения — улучшить качество и доступность для граждан государственных и муниципальных услуг.

Источник: Reuters

Платформа в том числе систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.

Запуск новой платформы ускорит обмен информацией между госструктурами.

Оператором платформы назначено Минцифры.

Напомним, власти ожидают от цифровизации сферы управления данными повышения эффективности госуправления, а также упрощения взаимодействия граждан, бизнеса и власти. Так, для бизнеса создание НСУД может упростить ведение отчетности и доступ к части госданных, гражданам новации обещают в том числе и рост качества госуслуг.

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