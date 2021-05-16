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16:38 (мск), источник: Известия

Меркель призвала запустить СП-2 из-за нужды в российском газе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение проекта строительства газопровода «Северный поток-2» (СП-2). Об этом сообщает в субботу, 15 мая, «РИА Новости».

Источник: AP 2021
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Меркель уточнила, что власти Германии поддержат строительство СП-2 без внимания на санкции со стороны США. Согласно информации, предоставленной министерством экономики страны, ФРГ испытывает острую необходимость в газе. Собственная добыча в государстве уменьшается при растущем спросе.

Отмечается, что Германия отдает предпочтение голубому топливу, отказываясь от угля и атомных электростанций.

Однако половина газа, который экспортируется в Евросоюз (ЕС) является российским. При этом в 2020—2021 годах поставки газа в ЕС увеличились на 30% из-за холодной зимы. Однако заполненность газовых хранилищ в ЕС резко снизилась. Так, на крупнейшем европейском месторождении Грониген в Нидерландах добыча газа закончится уже в 2022 году.

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Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер уточнил, что «Северный поток-2» позволит решить проблему экспорта. В свою очередь, глава министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер отметил, что газ, который экспортировала Германия из СССР, а затем из России, никогда не был «политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом».

Ранее, 14 мая, глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что в Европе заинтересованы в реализации проекта «Северный поток — 2». Он рассказал, что строительство газопровода находится в завершающей стадии.

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла отметил 11 мая, что проект СП-2 должен быть завершен, так как поставки российского природного газа очень важны для Германии.

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8 мая посол России в ФРГ Сергей Нечаев допустил, что «Северный поток — 2» будет построен еще до выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Кроме того, 20 апреля Меркель указала, что Берлин сделал выбор в пользу строительства СП-2, несмотря на критику стран Евросоюза. По ее словам, вокруг проекта идет политическая борьба, однако Берлину следует поддерживать торговлю с Москвой, в том числе в энергетической сфере.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние уже не раз вводили санкции против строительства газопровода.

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