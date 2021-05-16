В ООН призвали Израиль и Палестину прекратить боевые действия

«Ракетные и минометные удары с одной стороны и воздушные и артиллерийские обстрелы с другой стороны должны прекратиться. Я призываю все стороны прислушаться к этому призыву», — сказал он.
По словам Гутерриша, ООН работает со всеми сторонами для немедленного прекращения огня.
Как он подчеркнул, боевые действия привели к гибели людей, страданиям и ущербу для инфраструктуры.
«Я потрясен всё растущим большим количеством жертв среди мирного палестинского населения, включая многих женщин и детей, в результате израильских авиаударов по Газе», — продолжил генсек ООН.
Он выразил сожаление в связи с погибшими израильтянами в результате обстрелов из Газы.
Всего с начала взаимных обстрелов погибло более 200 палестинцев и более 1,2 тыс. были ранены. В Израиле погибли 10 человек, сотни получили ранения. Обострение конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.
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