Эрдоган заявил о необходимости «преподать урок» Израилю

Международное сообщество должно «преподать урок» Израилю из-за обострения конфликта с сектором Газа. Об этом заявил в своем Telegram-канале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок перед лицом этих безрассудных нападений. Я отметил, что необходимо единство исламского мира в этом вопросе.
По словам главы государства, такое мнение он высказал в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.
В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на внеочередном заседании Совета Безопасности по палестино-израильскому урегулированию отметил, что единственным путем разрешения конфликта остаются переговоры по создания двух государств со столицей в Иерусалиме.
«Единственный путь вперед — вернуться к переговорам с целью урегулирования на основе сосуществования двух государств бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, со столицей обоих государств в Иерусалиме, на основании соответствующих резолюций ООН», — сказал Гуттериш.
Он добавил, что продолжение насилия в секторе Газа будет только усложнять достижение этой цели.
Ранее 14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости создания международного механизма для защиты мирных палестинцев и подчеркнул, что Анкара готова на решительные действия для этого. Турция обвиняет в обострении конфликта Израиль.
Стороны конфликта начали ракетные обстрелы 10 мая. Поводом стали беспорядки и столкновения арабского населения с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, откуда начали выселять палестинские семьи. По данным ЦАХАЛ, с того момента по территории страны из сектора Газа были выпущены около 2,9 тыс снарядов, 1,1 тыс. из которых перехватили системы ПВО.
В ответ израильская армия начала операцию «Страж стен», в ходе которой наносит ракетные, авиационные и танковые удары по объектам мусульманских радикальных группировок в секторе Газа. По информации палестинского Минздрава, из-за обстрелов уже погибли более 200 человек, около 5 тыс. ранены. Израиль сообщал о 10 погибших и 50 пострадавших со своей стороны.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.