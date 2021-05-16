Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стали известны новые подробности нападения на гимназию Следственный комитет восстановил развитие событий в Казани
Фоторепортажи
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
19Празднование Ураза-байрама в России
19:43 (мск), источник: РБК

Эрдоган заявил о необходимости «преподать урок» Израилю

Анкара ответственность за обострение конфликта возлагает на Израиль и считает, что исламский мир должен преподать ему «сдерживающий урок». В ООН заявили, что конфликт можно разрешить только дипломатическим путем.

Источник: Reuters

Международное сообщество должно «преподать урок» Израилю из-за обострения конфликта с сектором Газа. Об этом заявил в своем Telegram-канале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок перед лицом этих безрассудных нападений. Я отметил, что необходимо единство исламского мира в этом вопросе.
Реджеп Тайип Эрдоган

По словам главы государства, такое мнение он высказал в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.

Новость
Эксперты объяснили, почему ХАМАС удалось пробить «Железный купол»

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на внеочередном заседании Совета Безопасности по палестино-израильскому урегулированию отметил, что единственным путем разрешения конфликта остаются переговоры по создания двух государств со столицей в Иерусалиме.

«Единственный путь вперед — вернуться к переговорам с целью урегулирования на основе сосуществования двух государств бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, со столицей обоих государств в Иерусалиме, на основании соответствующих резолюций ООН», — сказал Гуттериш.

Он добавил, что продолжение насилия в секторе Газа будет только усложнять достижение этой цели.

Новость
Путин заявил о близости конфликта Израиля и Палестины к границам России

Ранее 14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости создания международного механизма для защиты мирных палестинцев и подчеркнул, что Анкара готова на решительные действия для этого. Турция обвиняет в обострении конфликта Израиль.

Стороны конфликта начали ракетные обстрелы 10 мая. Поводом стали беспорядки и столкновения арабского населения с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, откуда начали выселять палестинские семьи. По данным ЦАХАЛ, с того момента по территории страны из сектора Газа были выпущены около 2,9 тыс снарядов, 1,1 тыс. из которых перехватили системы ПВО.

В ответ израильская армия начала операцию «Страж стен», в ходе которой наносит ракетные, авиационные и танковые удары по объектам мусульманских радикальных группировок в секторе Газа. По информации палестинского Минздрава, из-за обстрелов уже погибли более 200 человек, около 5 тыс. ранены. Израиль сообщал о 10 погибших и 50 пострадавших со своей стороны.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Следите за развитием темы Обострение палестино-израильского конфликта
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
 Путин о стрелке и выполнении его поручений о безопасности в школах
Соревнования по скоростной копке могил прошли в Новосибирске
Меркель призвала запустить СП-2 из-за нужды в российском газе
Шойгу сообщил о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа
Онищенко раскритиковал Малышеву за «дезинформацию»
На пляжи Сахалина выбросило тонны икры
ГИБДД начала использовать новый способ для поимки нарушителей
Экс-советница Рейгана попросила у Путина гражданство
Здоровье
Гастроэнтеролог перечислил симптомы для немедленного обращения к врачу Откладывать визит может быть опасно.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
«Я не обязан болеть за россиян. С какой стати?»
Британцы не смолчали на высказывание Байдена о Путине
Авто
Самые красивые места в Абхазии: советы отдыхающим Куда стоит съездить и как добраться до живописных локаций
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Gnezdo.ru
Мужу Собчак сообщили неприятное известие
Папина доча: Безруков показал свою красавицу дочь
Отец нереальной красоты: упадешь, увидев его дочь
Актеры любимых сериалов 90-х: какие они сейчас
Леди
Лидер «Руки вверх!» раскрыл подробности распада коллектива Дуэт был образован в 1995 году
Дом
Как оформить мини-студию для сдачи в аренду
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
7 кухонь, где рискнули отказаться от плитки на фартуке
Сила воды: выбираем идеальную раковину в ванную
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь