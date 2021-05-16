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21:19 (мск), источник: РБК

Bloomberg узнал о подготовке Ирана к отмене санкций США

Иран готовится нарастить экспорт нефти на фоне прогресса в переговорах с США по ядерной сделке и отмене санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В Госдепе говорили, что США могут вернуться в СВПД в ближайшие недели.

Источник: AP 2021

По их словам, госкомпания National Iranian Oil Co. сейчас занимается подготовкой нефтяных месторождений к возвращению на рынок и увеличению продаж. Кроме того, Тегеран ведет переговоры с потенциальными клиентами на случай, если в ближайшее время будет достигнута договоренность с Вашингтоном.

По оптимистичным прогнозам, в течение трех месяцев Иран может вернуться к досанкционному уровню добычи нефти — 4 млн барр. в сутки.

Однако, по словам бывшего сотрудника National Iranian Oil Co. Мохаммеда Али Хатиби, даже в случае отмены ограничений часть потенциальных покупателей иранской нефти могут не пойти на сделку. Он отметил, что в любом случае возвращение страны на рынок будет постепенным, в том числе из-за того, что пандемия COVID-19 значительно снизила спрос на нефть.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем, Россией и Ираном в 2015 году. Ядерная сделка предусматривает, что Тегеран постепенно сворачивает свою военную ядерную программу и пускает на объекты по обогащению урана инспекторов из МАГАТЭ. В обмен на это западные страны снимают наложенные на страну санкции.

Однако в 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп заявил об одностороннем выходе из ядерной сделки и новых санкциях против Ирана. По его словам, Тегеран нарушал условия СВПД. После этого Иран начал наращивать обогащение урана.

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Действующий президент США Джо Байден заявлял, что восстановление ядерной сделки будет одним из первых принятых его администрацией политических решений. С января Белый дом начал переговоры с Тегераном. В начале мая в Госдепартаменте сообщили, что возвращение США в СВПД возможно в течение ближайших нескольких недель.

Иранские танкеры с сырой нефтью неоднократно перехватывались разными странами. В 2019 году в Гибралтаре Великобритания задержала танкер, перевозивший нефть в Сирию. В Тегеране заявляли, что это нарушает ядерную сделку. В США всем, кто связан с перевозкой иранской нефти, угрожали «серьезными последствиями».

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