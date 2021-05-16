Bloomberg узнал о подготовке Ирана к отмене санкций США

По их словам, госкомпания National Iranian Oil Co. сейчас занимается подготовкой нефтяных месторождений к возвращению на рынок и увеличению продаж. Кроме того, Тегеран ведет переговоры с потенциальными клиентами на случай, если в ближайшее время будет достигнута договоренность с Вашингтоном.
По оптимистичным прогнозам, в течение трех месяцев Иран может вернуться к досанкционному уровню добычи нефти — 4 млн барр. в сутки.
Однако, по словам бывшего сотрудника National Iranian Oil Co. Мохаммеда Али Хатиби, даже в случае отмены ограничений часть потенциальных покупателей иранской нефти могут не пойти на сделку. Он отметил, что в любом случае возвращение страны на рынок будет постепенным, в том числе из-за того, что пандемия COVID-19 значительно снизила спрос на нефть.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем, Россией и Ираном в 2015 году. Ядерная сделка предусматривает, что Тегеран постепенно сворачивает свою военную ядерную программу и пускает на объекты по обогащению урана инспекторов из МАГАТЭ. В обмен на это западные страны снимают наложенные на страну санкции.
Однако в 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп заявил об одностороннем выходе из ядерной сделки и новых санкциях против Ирана. По его словам, Тегеран нарушал условия СВПД. После этого Иран начал наращивать обогащение урана.
Действующий президент США Джо Байден заявлял, что восстановление ядерной сделки будет одним из первых принятых его администрацией политических решений. С января Белый дом начал переговоры с Тегераном. В начале мая в Госдепартаменте сообщили, что возвращение США в СВПД возможно в течение ближайших нескольких недель.
Иранские танкеры с сырой нефтью неоднократно перехватывались разными странами. В 2019 году в Гибралтаре Великобритания задержала танкер, перевозивший нефть в Сирию. В Тегеране заявляли, что это нарушает ядерную сделку. В США всем, кто связан с перевозкой иранской нефти, угрожали «серьезными последствиями».