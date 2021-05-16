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20:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Земан назвал ошибкой включение Чехии в список недружественных России стран

Президент Чехии Милош Земан назвал ошибкой и глупостью включение Чехии в список недружественных России стран. Об этом со ссылкой на местное радио сообщает РИА Новости. По словам Земана, делать недругов из бывших друзей — неправильно, и РФ не стоило причислять Прагу к таковым.

Источник: AP 2021

Президент Чехии Милош Земан назвал ошибкой и глупостью включение Чехии в список недружественных России стран. Об этом со ссылкой на местное радио сообщает РИА Новости.

Всегда плохо быть недругом. А с российской стороны это — глупость. Потому что делать недругов из бывших друзей — это ошибка.
Милош Земан

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

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Чехия потребует от России миллиард крон за взрывы во Врбетице

Отношения Москвы и Праги осложнились после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Они произошли в конце 2014 года, в результате погибли два человека. Считается, что тогда взорвались десятки тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности.

По версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Москва отрицает причастность российской стороны к этому инциденту.

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