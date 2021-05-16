Названы сроки завершения испытаний «Циркона» с надводным стартом

«Испытания будут вестись с борта фрегата “Адмирал Горшков”, запланированы несколько стрельб как по морским, так и по наземным мишеням. Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба двумя ракетами одновременно по наземной и морской цели», — заявил собеседник агентства.
По его словам, далее испытания будут продолжены с борта подводного носителя с директивными сроками завершения госиспытаний ракетного комплекса и с надводным, и с подводным стартом до конца 2021 года.
Источник отметил, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350 «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Горшков».
12 мая Министерство обороны заявило, что фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» отправился в Северодвинск, где проведет завершающие испытательные пуски гиперзвуковых ракет «Циркон».
29 марта стало известно, что подлодки станут носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», первой серийной субмариной с этими боеприпасами в арсенале станет «Пермь». Отмечается, что при установке новых систем вооружения корабль проходит те же испытания, которые предусмотрены для головных АПЛ.
В прошлом году Минобороны рассказало об успешных испытаниях первых в мире гиперзвуковых ракет «Циркон» для оснащения боевых кораблей. Их несколько раз пускали с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Как отмечалось, перспективе боеприпасами данного вида оснастят новые модернизированные корабли и подлодки ВМФ России.
«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (около 2,65 км в секунду на высоте 20 км). Максимальная дальность ракеты заявлена в 1 тыс. км.