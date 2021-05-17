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02:13 (мск), источник: Известия

Правительство планирует расширить применение маткапитала

Направления использования маткапитала следует расширить — с такой инициативой к президенту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова, рассказали «Известиям» два источника.

Источник: Известия

По ее мнению, следует скорректировать существующие правила по двум направлениям, а именно: первое — дать семьям возможность использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка (сейчас это возможно только по истечении трех лет), второе — разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию.

При согласии главы государства Татьяна Голикова планирует дать Минтруду поручение подготовить законопроект, закрепляющий такие нововведения.

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В Минтруде заявили, что пока поручений по подготовке указанных изменений не поступало. Вместе с тем в ведомстве отметили, что работа по расширению возможностей для семей-получателей материнского капитала ведется постоянно. В частности, ранее были упрощены распоряжение средствами для строительства жилья, а также процедура рефинансирования ипотеки.

Существующие нормы позволяют потратить средства маткапитала на образование детей (при условии, что ребенку меньше 25 лет, а организация находится на территории России и имеет право оказывать такие услуги), улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери, а также социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Как сообщали ранее в Минтруде, наиболее популярной опцией выступает корректировка жилищных условий — на нее приходится более 80% заявлений о распоряжении средствами, а всего по состоянию на начало 2021 года сертификаты получили 10,8 млн человек.

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