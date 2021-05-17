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08:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Жириновский назвал ЛДПР «девственницей на политическом поле»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал свою партию «девственницей на политическом поле», поскольку она не вступала ни в какие политические союзы. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Источник: РИА "Новости"

Политик заявил, что КПРФ или «Справедливую Россию» россияне «заплюют, закидают камнями», поскольку коммунизм гражданам был обещан еще 40 лет назад.

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Тем не менее, эти политические силы не выполнили своих обязательств, поэтому им не с чем идти к избирателю, который их «презирает как обманщиков и мошенников».

«А ЛДПР чиста. Если проводить бытовые параллели, то ЛДПР — девственница на политическом поле. Мы ни в какие браки, то есть политические союзы, не вступали. А эти все мечутся», — заключил Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР призвал власти закрыть КПРФ и внести партию Геннадия Зюганова в список антигосударственных объединений.

Он потребовал арестовать политического оппонента, а также сопредседателей партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина и Сергея Миронова.

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