Регулятор ФРГ разрешил «Северному потоку — 2» завершить строительство в германских водах

Отмечается, что приостановку разрешения на строительство газопровода вызвали иски природоохранных организаций.
Ведомство изучило имеющиеся документы и приняло решение прибегнуть к поправке BSH от 14 января 2021 года, согласно которой строительство может быть продолжено при использовании корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 26 сентября планирует обсудить проект трубопровода «Северный поток — 2».
Накануне в министерстве энергетики ФРГ заявили, что Германия остро нуждается в российском газе на фоне сокращения собственной добычи топлива в Европе, в связи с этим газопровод «Северный поток — 2» следует запустить как можно скорее.
Строительство «Северного потока — 2», которое должно было завершиться в 2019 году, задерживается из-за давления со стороны Соединенных Штатов. Так, европейские подрядчики отказываются от проекта из-за возможных санкций, Россия достраивает трубопровод собственными силами. При это канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что ФРГ поддерживает строительство «СП — 2» без оглядки на угрозы со стороны США.