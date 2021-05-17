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14:16 (мск), источник: Газета.Ру

Регулятор ФРГ разрешил «Северному потоку — 2» завершить строительство в германских водах

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» в германской исключительной экономической зоне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что приостановку разрешения на строительство газопровода вызвали иски природоохранных организаций.

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Ведомство изучило имеющиеся документы и приняло решение прибегнуть к поправке BSH от 14 января 2021 года, согласно которой строительство может быть продолжено при использовании корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 26 сентября планирует обсудить проект трубопровода «Северный поток — 2».

Накануне в министерстве энергетики ФРГ заявили, что Германия остро нуждается в российском газе на фоне сокращения собственной добычи топлива в Европе, в связи с этим газопровод «Северный поток — 2» следует запустить как можно скорее.

Строительство «Северного потока — 2», которое должно было завершиться в 2019 году, задерживается из-за давления со стороны Соединенных Штатов. Так, европейские подрядчики отказываются от проекта из-за возможных санкций, Россия достраивает трубопровод собственными силами. При это канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что ФРГ поддерживает строительство «СП — 2» без оглядки на угрозы со стороны США.

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