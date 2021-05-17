Песков назвал слова Чубайса о СССР «экзальтированными»

Напомним, Чубайс охарактеризовал позднюю советскую власть как 18 лет брежневского застоя, за которым последовала «гонка на катафалках». Он назвал происходившее тогда «омерзительной ложью».
«Я могу только посыпать голову пеплом, к сожалению, не знаком с этими высказываниями, но вы знаете, что Анатолий Чубайс иногда делает достаточно прямолинейные высказывания — это его право, но, не будучи знакомым с сутью сказанного, я не берусь что-то комментировать», — ответил господин Песков во время пресс-колла на просьбу прокомментировать слова Анатолия Чубайса. Журналисты процитировали ему господина Чубайса, после этого Дмитрий Песков назвал эти слова «очень экзальтированными». «Не знаю контекста сказанного, но, честно говоря, предпочел бы, чтобы все эти кипения прошли меня стороной», — добавил он.
При этом пресс-секретарь напомнил, что во времена СССР было много разных событий, в том числе героических: «Советский Союз спас весь мир от фашизма во время Второй мировой войны, Советский Союз смог восстановиться из руин после Великой Отечественной войны, и Советский Союз достиг очень большого уровня индустриализации. Потом было сделано много ошибок, и Советский Союз развалился». Он заключил, что в истории СССР были «и примеры героизма, и примеры успеха, и примеры фиаско».