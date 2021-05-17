Песков назвал кощунством попытки возложить вину за начало Второй мировой на СССР

По его словам, вопрос о советско-германских отношениях в 1939—1941 годах и тема законопроекта, запрещающего публично отождествлять роли СССР и Германии в начале Второй мировой войны, — это «абсолютно разные исторические категории».
«Одно дело говорить о двусторонних [советско-германских] отношениях, которые были, и их нельзя отрицать, вы знаете о документах, которые подписывались, о приложениях к этим документам (пакт Молотова — Риббентропа 1939 года и секретный протокол к нему — прим. ТАСС), это тоже все было, и никто открещиваться от своей истории не собирается», — сказал Песков. При этом, по его словам, «хоть каким-то образом возлагать вину на Россию за начало Второй мировой войны — это не что иное, как кощунство, и это кощунство теперь с юридической точки зрения» планируется зафиксировать в законе.
Отвечая на вопрос, не приведет ли данная инициатива к слишком жестким запретам, Песков заметил, что опасения по поводу правоприменения тех или иных законопроектов с «завидным постоянством» выражаются еще до того, как это правоприменение началось. По мнению представителя Кремля, как и в случае с другими законопроектами, прежде всего нужно дождаться начала правоприменительной практики.
«И в случае каких-то неблагоприятных примеров, если мы вместе увидим, что возможны какие-то перегибы в этой области, то давайте тогда реагировать, — призвал он. — А на пустом месте выражать обеспокоенность… Тем более, по такому вопросу, когда мы с вами фиксируем, как ни чудовищно это звучит, [что] даже в странах Западной Европы такое отождествление происходит».
Как считает Песков, на фоне этого в России важно «оградить общественное мнение, общественную жизнь от подобных чудовищных отождествлений».
Законопроект, запрещающий публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, был внесен в Госдуму в начале мая.