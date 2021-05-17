Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 маяВступление на престол Петра II, открытие IX летних Олимпийских игр в Амстердаме, катастрофа Ту-104 под Читой и другие события, произошедшие в этот день в истории
Фоторепортажи
15Праздничный салют в честь Дня Победы
20Названа «Мисс Вселенная-2021»
16:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Законопроект об ужесточении оборота оружия внесли в Госдуму

Первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак, лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект об ужесточении оборота оружия и медкомиссии для его получения.

Источник: Reuters

В закон об оружии предлагается ввести понятие медицинских противопоказаний для владения оружием. Медосвидетельствование обязуют проходить только в государственных и муниципальных организациях здравоохранения.

Новость
Полиция усилила охрану в московских школах

Проект закона был разработан после требования президента Владимира Путина усилить контроль за оборотом оружия.

Поводом для ужесточения законодательства стала стрельба в казанской гимназии 11 мая, в результате которой погибли 10 человек, в том числе 7 детей, более 20 пострадали.

В случае успешного прохождения медосвидетельствования будет выдано электронное заключение, которое разместят в ГИС Минздрава. К этому реестру получит доступ Росгвардия. Такой процесс, как уточняют разработчики проекта закона, позволит устранить «возможность предоставления подложных медсправок».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чубайс: «Русский мир мертв»
Жириновский: «ЛДПР — девственница на политическом поле»
В сборной Италии по хоккею выявили 15 случаев COVID-19 перед ЧМ
Температурный рекорд 63-летней давности побит в Москве (фото)
Выходные в июне 2021 года: как отдыхаем на День России
Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Ученые: коронавирус может стать причиной тромбоза на руках
Украина, Грузия и Молдавия создали «трио» для интеграции с ЕС
Здоровье
Названа группа крови, защищающая от ковида Шансы заразиться коронавирусной инфекцией во многом зависят от того, какой вариант гена, определяющего группу крови, вам достался.
Горячие темы на Авто
Нава-а-альный. Нава-а-альный. Нава-а-альный. 302
Незнайка на Луне и пыль под ногами. 258
Патриоты 232
Про будущее 211
Кино
Юлия Пересильд впервые высказалась о своем полете в космос Актриса отправится на МКС для съемок в фильме «Вызов»
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Партия пенсионеров получает мандаты на выборах
Популярные темы на «Детях»
Перерезать пуповину. Про мужа и его маму.. 625
Женщина вождя 588
Вторник, картинки. 578
Свекровь хочет помощи 494
Леди
Старшая дочь Охлобыстина сыграла свадьбу 24-летняя Анфиса также обвенчалась с возлюбленным
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь