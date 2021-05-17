16:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Законопроект об ужесточении оборота оружия внесли в Госдуму
Первый
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В закон об оружии предлагается ввести понятие медицинских противопоказаний для владения оружием. Медосвидетельствование обязуют проходить только в государственных и муниципальных организациях здравоохранения.
Проект закона был разработан после требования президента Владимира Путина усилить контроль за оборотом оружия.
Поводом для ужесточения законодательства стала стрельба в казанской гимназии 11 мая, в результате которой погибли 10 человек, в том числе 7 детей, более 20 пострадали.
В случае успешного прохождения медосвидетельствования будет выдано электронное заключение, которое разместят в ГИС Минздрава. К этому реестру получит доступ Росгвардия. Такой процесс, как уточняют разработчики проекта закона, позволит устранить «возможность предоставления подложных медсправок».