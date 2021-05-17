Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 маяВступление на престол Петра II, открытие IX летних Олимпийских игр в Амстердаме, катастрофа Ту-104 под Читой и другие события, произошедшие в этот день в истории
Фоторепортажи
20Названа «Мисс Вселенная-2021»
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
17:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Саммит Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в Швейцарии

До предложенной США даты проведения встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена остается меньше месяца, однако РФ до сих пор не дала официального согласия на саммит. Источники «Ъ» в российских госструктурах говорят, что решение во многом будет зависеть от намеченных на 19—20 мая переговоров глав дипломатических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Если же Москва даст добро на саммит, то состояться он может, по данным «Ъ», в Швейцарии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как уже сообщал «Ъ», Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться в одной из европейских стран 15—16 июня. Американской стороне эти даты удобны, поскольку 11—13 июня президент США будет на саммите «семерки» в Великобритании, а 14 июня отправится на встречу лидеров стран—членов НАТО в Брюсселе, где также примет участие в саммите США—ЕС.

Российская сторона, по словам информированных собеседников «Ъ», готова работать с предложенными датами. При этом Кремль до сих пор не дал Белому дому однозначного согласия на проведение саммита.

В Москве продолжают взвешивать все за и против: с одной стороны, встреча в верхах может способствовать деэскалации в отношениях двух стран, а с другой — есть риск, что Вашингтон постарается использовать ее для нравоучений, в том числе публичных.
Новость
Госдеп заявил о желании Байдена обсудить с Путиным стабилизацию отношений

Собеседники «Ъ» говорят, что многое прояснится на этой неделе в Рейкьявике, где «на полях» министерского заседания Арктического совета впервые встретятся Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Им предстоит обсудить модальности саммита и, прежде всего, его возможную повестку. Российская сторона считает ключевой тематику стратегической стабильности, причем в расширенной трактовке этого термина.

«Все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность, ядерное и неядерное оружие, наступательное и оборонительное оружие, все должно быть на столе переговоров России и США», — заявил в понедельник Сергей Лавров.

Он добавил, что рассчитывает «на профессиональный разговор» с Энтони Блинкеном, «который поможет прояснить конкретные намерения США в том, что касается отношений с Россией, и в том, что касается их позиции по международным проблемам, затрагивающим так или иначе российские интересы».

Будем относиться к призывам США отношения нормализовать не по словам — их было уже слишком много, — а по конкретным делам.
Сергей Лавров

Он добавил: в Рейкьявике он и его американский коллега обсудят «те сферы двусторонних отношений, международной жизни, где интересы двух стран могут совпадать и где мы сможем на основе равноправия и взаимного уважения искать баланс интересов».

Тем временем источники «Ъ» говорят: если встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится, то местом ее проведения может стать Швейцария. Собеседники «Ъ», оговариваясь, что никаких решений еще не принято, называют именно эту страну «наиболее вероятной» площадкой саммита..

Новость
35 лет назад Горбачев и Рейган провели переговоры в Женеве

Идет ли речь о Женеве или другом швейцарском городе, «Ъ» пока выяснить не удалось.

Напомним, в ноябре 1985 года в Женеве в самый разгар холодной войны состоялась историческая встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом.

По итогам переговоров советский лидер назвал своего американского коллегу «динозавром», а тот его «твердолобым большевиком». Тем не менее считается, что именно с этого саммита напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона начала спадать.

В Кремле информацию о месте проведения саммита «Ъ» комментировать не стали.

Елена Черненко

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чубайс: «Русский мир мертв»
Жириновский: «ЛДПР — девственница на политическом поле»
Законопроект об усилении контроля за оборотом оружия внесли в ГД
Эксперты: доходы россиян рухнули до рекордно низкого уровня
Уголовное дело в отношении Михаила Меня прекращено
Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Выходные в июне 2021 года: как отдыхаем на День России
Температурный рекорд 63-летней давности побит в Москве (фото)
Gnezdo.ru
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Hi-Tech
В сети обсуждают появление розового iPhone. Нереальный цвет Слух или правда?
Кино
Манижа, Киркоров и участники: как прошло открытие «Евровидения» В Роттердаме открыли международный песенный конкурс
Новости партнеров
Как уничтожили лидера "Аль-Каиды" на самом деле
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Сергей Безруков и его бывшая жена - жизнь продолжается
Почему дома будущего будут окружены водой
Популярные темы на «Детях»
Перерезать пуповину. Про мужа и его маму.. 625
Женщина вождя 588
Вторник, картинки. 578
Свекровь хочет помощи 494
Леди
Старшая дочь Охлобыстина сыграла свадьбу 24-летняя Анфиса также обвенчалась с возлюбленным
Дом
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как выглядит квартира в первом московском небоскребе за 19 млн
Домашние спа и санузлы: 5 трендов при проектировании дома
Как обновить ванную без ремонта: 5 простых советов
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь