Саммит Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в Швейцарии

Как уже сообщал «Ъ», Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться в одной из европейских стран 15—16 июня. Американской стороне эти даты удобны, поскольку 11—13 июня президент США будет на саммите «семерки» в Великобритании, а 14 июня отправится на встречу лидеров стран—членов НАТО в Брюсселе, где также примет участие в саммите США—ЕС.
Российская сторона, по словам информированных собеседников «Ъ», готова работать с предложенными датами. При этом Кремль до сих пор не дал Белому дому однозначного согласия на проведение саммита.
В Москве продолжают взвешивать все за и против: с одной стороны, встреча в верхах может способствовать деэскалации в отношениях двух стран, а с другой — есть риск, что Вашингтон постарается использовать ее для нравоучений, в том числе публичных.
Собеседники «Ъ» говорят, что многое прояснится на этой неделе в Рейкьявике, где «на полях» министерского заседания Арктического совета впервые встретятся Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Им предстоит обсудить модальности саммита и, прежде всего, его возможную повестку. Российская сторона считает ключевой тематику стратегической стабильности, причем в расширенной трактовке этого термина.
«Все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность, ядерное и неядерное оружие, наступательное и оборонительное оружие, все должно быть на столе переговоров России и США», — заявил в понедельник Сергей Лавров.
Он добавил, что рассчитывает «на профессиональный разговор» с Энтони Блинкеном, «который поможет прояснить конкретные намерения США в том, что касается отношений с Россией, и в том, что касается их позиции по международным проблемам, затрагивающим так или иначе российские интересы».
Будем относиться к призывам США отношения нормализовать не по словам — их было уже слишком много, — а по конкретным делам.
Он добавил: в Рейкьявике он и его американский коллега обсудят «те сферы двусторонних отношений, международной жизни, где интересы двух стран могут совпадать и где мы сможем на основе равноправия и взаимного уважения искать баланс интересов».
Тем временем источники «Ъ» говорят: если встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится, то местом ее проведения может стать Швейцария. Собеседники «Ъ», оговариваясь, что никаких решений еще не принято, называют именно эту страну «наиболее вероятной» площадкой саммита..
Идет ли речь о Женеве или другом швейцарском городе, «Ъ» пока выяснить не удалось.
Напомним, в ноябре 1985 года в Женеве в самый разгар холодной войны состоялась историческая встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом.
По итогам переговоров советский лидер назвал своего американского коллегу «динозавром», а тот его «твердолобым большевиком». Тем не менее считается, что именно с этого саммита напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона начала спадать.
В Кремле информацию о месте проведения саммита «Ъ» комментировать не стали.
Елена Черненко