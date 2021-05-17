Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Льготы и пособия будут начислять по-новому: кто получит больше Как оформить документы
Фоторепортажи
15Ситуация после стрельбы в казанской школе № 175
16Обострение палестино-израильского конфликта
18:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Меркель заверила Нетаньяху в солидарности правительства ФРГ с Израилем

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Израилем в телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Меркель призвала к скорейшему прекращению насилия между Израилем и Палестиной.

Источник: Reuters

«Канцлер вновь резко осудила продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля из Газы и заверила премьер-министра в солидарности правительства Германии», — говорится в заявлении представителя Ангелы Меркель Штеффена Зайберта по итогам беседы (цитата по AFP).

Новость
Эрдоган заявил о необходимости «преподать урок» Израилю

«Она подтвердила право Израиля на защиту от нападений», — отметил Зайберт. Учитывая многочисленные жертвы среди гражданского населения с обеих сторон, говорится в заявлении, канцлер выразила надежду, что боевые действия закончатся как можно скорее.

Израилю и Палестине нужно прекратить эскалацию конфликта, ранее заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, Россия осуждает удары по гражданским объектам с обеих сторон.

Конфликт между Израилем и движениями «Хамас» и «Исламский джихад» обострился вечером 10 мая. В Израиле погибли 10 человек, в секторе Газа — 218. По словам постоянного представителя Израиля при ООН, «Хамас» добивается уничтожения правительства Израиля и захвата власти на западном берегу реки Иордан.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Следите за развитием темы Обострение палестино-израильского конфликта
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
 Чубайс: «Русский мир мертв»
Жириновский: «ЛДПР — девственница на политическом поле»
Законопроект об усилении контроля за оборотом оружия внесли в ГД
СМИ: США создали секретную армию из 60 тысяч солдат
Эксперты: доходы россиян рухнули до рекордно низкого уровня
Температурный рекорд 63-летней давности побит в Москве (фото)
Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Разницу понятий, которые все путают, объяснили на картинках
Выходные в июне 2021 года: как отдыхаем на День России
Gnezdo.ru
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
«Я не обязан болеть за россиян. С какой стати?»
Авто
Тимати купил маленькому сыну суперкар за 30 миллионов рублей Рэпер подарил своему ребенку родстер Lamborghini Aventador SVJ
Кино
Манижа, Киркоров и участники: как прошло открытие «Евровидения» В Роттердаме открыли международный песенный конкурс
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
Как уничтожили лидера "Аль-Каиды" на самом деле
Дети
Боец Конор Макгрегор стал отцом в третий раз Спортсмен принимает поздравления
Леди
Старшая дочь Охлобыстина сыграла свадьбу 24-летняя Анфиса также обвенчалась с возлюбленным
Дом
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как выглядит квартира в первом московском небоскребе за 19 млн
Домашние спа и санузлы: 5 трендов при проектировании дома
Как обновить ванную без ремонта: 5 простых советов
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь