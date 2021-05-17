18:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Меркель заверила Нетаньяху в солидарности правительства ФРГ с Израилем
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Израилем в телефонном разговоре с
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«Канцлер вновь резко осудила продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля из Газы и заверила
«Она подтвердила право Израиля на защиту от нападений», — отметил Зайберт. Учитывая многочисленные жертвы среди гражданского населения с обеих сторон, говорится в заявлении, канцлер выразила надежду, что боевые действия закончатся как можно скорее.
Израилю и Палестине нужно прекратить эскалацию конфликта, ранее заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, Россия осуждает удары по гражданским объектам с обеих сторон.
Конфликт между Израилем и движениями «Хамас» и «Исламский джихад» обострился вечером 10 мая. В Израиле погибли 10 человек, в секторе Газа — 218. По словам постоянного представителя Израиля при ООН, «Хамас» добивается уничтожения правительства Израиля и захвата власти на западном берегу реки Иордан.
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