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21:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил обеспечить учет домашних животных на законодательном уровне

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений для формирования в обществе ответственного отношения к животным. Среди прочего он поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих ведение учета домашних питомцев.

Источник: РИА "Новости"

Изменения предполагают:

  • ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик;
  • регламентацию деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных, в том числе соответствующих объединений (клубов и ассоциаций);
  • определение порядка передачи питомцев в приюты при невозможности их содержания либо изъятия и размещения в них в случае ненадлежащего обращения;
  • внедрение системы реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью или об угрозе его причинения.

Также предполагается введение унифицированных норм для приютов временного и постоянного содержания; создание механизмов стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации и маркирования.

Ранее законодательное собрание Челябинской области разработало и внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных. Поправки предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными». Как уточнили авторы законопроекта, для снижения количества бездомных животных следует стремиться к устранению причин их появления на улицах.

Напомним, норма об ответственном обращении с животными появилась в обновленной Конституции, поправки в которую были одобрены в июне 2020 года. В январе 2021 года Минюст поддержал предложение депутатов Госдумы, устанавливающее ответственность за жестокое обращение с животными. Тогда же Минприроды начало разработку проекта по строительству типовых приютов для них.

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