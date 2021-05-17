Путин поручил обеспечить учет домашних животных на законодательном уровне

Также предполагается введение унифицированных норм для приютов временного и постоянного содержания; создание механизмов стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации и маркирования.
Ранее законодательное собрание Челябинской области разработало и внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных. Поправки предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными». Как уточнили авторы законопроекта, для снижения количества бездомных животных следует стремиться к устранению причин их появления на улицах.
Напомним, норма об ответственном обращении с животными появилась в обновленной Конституции, поправки в которую были одобрены в июне 2020 года. В январе 2021 года Минюст поддержал предложение депутатов Госдумы, устанавливающее ответственность за жестокое обращение с животными. Тогда же Минприроды начало разработку проекта по строительству типовых приютов для них.