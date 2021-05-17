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17 мая, источник: Lenta.Ru

Эрдоган проклял правительство Австрии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проклинает австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2021

«Я проклинаю австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства — значит, отождествлять себя с террором», — сказал он.

Эрдоган предположил, что таким поступком Вена «пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев».
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Флаги Израиля были подняты на крыше федерального ведомства канцлера и австрийского МИД «в знак солидарности, так как террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения».

16 мая Эрдоган заявил, что международному сообществу стоит «преподать Израилю сильный и сдерживающий урок» в связи с эскалацией конфликта с Палестиной. До этого он сравнил обострение на палестино-израильском направлении с «оккупацией» Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что в Турции разгневаны «гнетом террористического» Израиля, который «перешел все границы», и пообещал помочь палестинцам.

Обострение конфликта началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим (Аль-Кудс) оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.

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Следите за развитием темы Обострение палестино-израильского конфликта
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