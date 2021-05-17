22:48 (мск), источник: РБК
ЕС на год продлил санкции за киберпреступления
Совет ЕС на заседании 17 мая на год продлил действие санкционного режима против лиц, виновных в киберпреступлениях. Об этом сообщает
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«Совет сегодня решил продлить ограничительные меры против кибератак, угрожающих ЕС или его
Специальный санкционный режим был утвержден Евросоюзом в 2017 году. Ограничения в виде заморозки активов, запрета на въезд и финансовые отношения с попавшими в черный список могут вводиться не только против виновных в кибератаках на страны — члены ЕС, но и за киберпреступления против третьих стран и международных организаций.
Сейчас в санкционном списке восемь физических и четыре юридических лица, среди которых есть и российские.