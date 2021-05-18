В России для ночных операций создадут вертолетные эскадрильи

В рамках обновленной программы подразделения пройдут углубленную подготовку и будут оснащены новыми типами вертолетов. В результате они смогут высаживать тактические десанты и поддерживать их огнем на сложной местности даже в темное время суток.
Эксперты считают, что это позволит снизить потери машин и наносить внезапные удары по противнику.
Первыми ночную горную подготовку получат эскадрильи, базирующиеся в Буденновске и Зернограде. Планируется, что в их состав будут включены как транспортные, так и ударные боевые вертолеты.
В подразделениях уже начались соответствующие учения. По итогам обучения эскадрильи будут способны перебрасывать по воздуху не только части специального назначения, но и обычных мотострелков.
По словам бывшего командующего 4-й воздушной армией ВВС и ПВО Валерия Горбенко, специализация на ночных операциях и в горных условиях дает ряд боевых преимуществ и снижает их потери от вражеского огня. Чтобы летать в горах ночью, необходима специальная подготовка и для высадки десанта, и для нанесения в темноте огневого поражения противнику, отметил эксперт.