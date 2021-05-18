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01:30 (мск), источник: Известия

В России для ночных операций создадут вертолетные эскадрильи

Несколько эскадрилий армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) станут специализироваться на ночных операциях в горных условиях. Об этом «Известиям» рассказали в источники в Министерстве обороны.

Источник: Известия

В рамках обновленной программы подразделения пройдут углубленную подготовку и будут оснащены новыми типами вертолетов. В результате они смогут высаживать тактические десанты и поддерживать их огнем на сложной местности даже в темное время суток.

Эксперты считают, что это позволит снизить потери машин и наносить внезапные удары по противнику.

Первыми ночную горную подготовку получат эскадрильи, базирующиеся в Буденновске и Зернограде. Планируется, что в их состав будут включены как транспортные, так и ударные боевые вертолеты.

В подразделениях уже начались соответствующие учения. По итогам обучения эскадрильи будут способны перебрасывать по воздуху не только части специального назначения, но и обычных мотострелков.

По словам бывшего командующего 4-й воздушной армией ВВС и ПВО Валерия Горбенко, специализация на ночных операциях и в горных условиях дает ряд боевых преимуществ и снижает их потери от вражеского огня. Чтобы летать в горах ночью, необходима специальная подготовка и для высадки десанта, и для нанесения в темноте огневого поражения противнику, отметил эксперт.

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