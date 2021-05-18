Минздрав выступил за продление льготного режима для лекарств из ЕАЭС

В случае непродления для них льготного налогового режима с января 2022 года они будут облагаться НДС по налоговой ставке 20%, что приведет к увеличению финансовой нагрузки на всю систему здравоохранения из-за увеличения стоимости закупаемого оборудования.
Следствием этого станет недостижение целевых показателей по нацпроекту «Здравоохранение». В связи с этим ведомство просит оперативно принять поправки в ч. 2 ст. 149 и 164 Налогового кодекса.
По информации «Известий», соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму в начале лета. В профильном комитете нижней палаты парламента заявили, что готовы его поддержать.
«Это очень важная инициатива, так как особенно сегодня нам необходимо обеспечивать доступность и качество медицинской помощи и медицинских изделий, а это напрямую связано с ценовой политикой», — заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
По словам Морозова, поправки имеют особе значение, если речь идет о жизненно важных препаратах для граждан.