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00:40 (мск), источник: Известия

Минздрав выступил за продление льготного режима для лекарств из ЕАЭС

Минздрав России предложил продлить льготный режим для лекарств и медицинских изделий из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выяснили «Известия». Речь идет о более 30 тыс. товарах, включая препараты от коронавируса и медизделия, в частности, медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких.

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Источник: Известия

В случае непродления для них льготного налогового режима с января 2022 года они будут облагаться НДС по налоговой ставке 20%, что приведет к увеличению финансовой нагрузки на всю систему здравоохранения из-за увеличения стоимости закупаемого оборудования.

Следствием этого станет недостижение целевых показателей по нацпроекту «Здравоохранение». В связи с этим ведомство просит оперативно принять поправки в ч. 2 ст. 149 и 164 Налогового кодекса.

По информации «Известий», соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму в начале лета. В профильном комитете нижней палаты парламента заявили, что готовы его поддержать.

«Это очень важная инициатива, так как особенно сегодня нам необходимо обеспечивать доступность и качество медицинской помощи и медицинских изделий, а это напрямую связано с ценовой политикой», — заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

По словам Морозова, поправки имеют особе значение, если речь идет о жизненно важных препаратах для граждан.

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