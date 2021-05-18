Власти готовят программу поддержки электромобилей

«Ъ» ознакомился с презентацией Минэкономики «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах», разработанной рабочей группой при министерстве. До 2024 года на развитие электротранспорта из федерального бюджета предполагается потратить 31,3 млрд руб. Общий бюджет программы до 2030 года — 418 млрд руб., из них 153,5 млрд руб. из бюджета и внебюджетных фондов.
Программу будет выполнять национальный консорциум, который возглавит КамАЗ (другие автоконцерны в презентации не упоминаются). КамАЗ в декабре 2020 года представил экспериментальный образец легкового электромобиля «Кама-1». В Минэкономики и Минпромторге «Ъ» не ответили.
Рынок почти отсутствует
Сейчас рынок электромобилей в РФ почти отсутствует (их продажи составили 0,1% от общих в 2020 году). Но чиновники планируют, что уже в 2022 году доля приобретаемого в РФ электротранспорта составит 1,7% от рынка в 1,8 млн машин, к 2030 году — 15% (при рынке в 2,5 млн штук), а общий парк электромобилей достигнет 1,5 млн штук. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» допускает достижение этих целей при условии роста экономики и реальных доходов населения. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting уточняет, что планы соответствуют ретроспективным данным по развитым странам ЕС.
Пилотными регионами, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, станут Севастополь и Сочи (как города-курорты с потенциалом развития «электрокаршеринга»), Калининград (как город «с высокой концентрацией производства транспортных средств и компонентной базы») и Казань (в рамках развития трассы М12). В них будут разработаны программы развития инфраструктуры, предполагается ввести «нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг».
Для электромобилей до 2024 года, по планам Минэкономики, нужно более 20 тыс. зарядных станций, на что потребуется 37,7 млрд руб., из которых 40% из федерального бюджета (13 млрд руб.), 10% — из средств регионов (3,2 млрд руб.). Инфраструктура будет создаваться из расчета минимум одна станция на десять электромобилей (в населенных пунктах) или на 100 км (для федеральных автодорог). Число зарядных станций к 2030 году вырастет до 150 тыс. штук.
Национальная электромобильность
Хотя пока в РФ даже потенциально только один производитель электромобилей, власти собираются ограничивать импорт. Предполагается ежегодный дополнительный рост утильсбора на них с 2024 года (конкретный размер не обозначен). Чтобы его избежать, автоконцернам, как и в случае с обычными машинами, нужно заниматься локализацией. К 2027 году должны быть обязательно локализованы батарея и электродвигатель. Это противоречит нынешней системе подсчета локализации: она не предполагает навязывание обязательных операций.
В КамАЗе считают, что для развития электромобилей «очевидна необходимость поддержки от правительства РФ», а «софинансирование со стороны государства может иметь значительный эффект для экономики РФ». «Опыт внедрения электробусов в Москве показал, что страна готова к переходу на низкоуглеродный транспорт», — полагают в компании, и КамАЗ видит в себе «определенный задел и опыт, чтобы стать лидером в национальной легковой электромобильности, разработать и освоить российский электромобиль». Часть идей, реализованных при проработке концепции электромобиля «Кама-1», ляжет в основу российского семейства электромобилей, говорят в концерне. Запуск серийного производства намечен «примерно на 2024 год».
Дмитрий Бабанский говорит, что нужно стимулировать кооперацию российских производителей батарей и двигателей с мировыми автопроизводителями (экспорт батарей), так как внутреннего рынка даже в 370 тыс. штук недостаточно для конкурентоспособной локализации (завод Tesla в Германии имеет мощность 400 тыс. штук): «Например, CATL или BYD строят заводы мощностью более 30 ГВт•ч, а 370 тыс. штук — это 18−20 ГВт•ч». Также есть смысл задуматься о стимулировании производства компонентов для батарей — катодного порошка, алюминиевой, медной фольги и прочего. Минэкономики предлагает субсидирование R&D и производства катодных и анодных материалов. Аналитик отмечает, что катодные и анодные порошки — основа батареи, но в РФ компетенции по ним «носят лабораторный характер».
Между тем электромобили — не единственный приоритет, выбранный для развития автопрома. По поручению вице-премьера Юрия Борисова Минпромторг до конца года разработает концепцию производства машин с низким углеродным следом. Министерство рассказывало, что в ее рамках будет определено, какие виды транспорта будут производиться, какие компоненты будут локализованы в РФ (водородные топливные элементы, электросиловая установка, системы управления и т. д.). Глава Минпромторга Денис Мантуров 29 апреля заявил о планах с 2030 года обязать производителей продавать определенную долю зеленого транспорта, в том числе машин на водороде и природном газе. А президент Владимир Путин, например, ставил задачу к 2023 году создать в стране городской автобус, работающий на водородном топливе, чем уже занялся тот же КамАЗ.
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