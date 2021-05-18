Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Льготы и пособия будут начислять по-новому: кто получит больше Как оформить документы
Фоторепортажи
15Жара в Москве
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
03:01 (мск), источник: Известия

Балтийский флот получит новые подлодки на фоне усиления НАТО в регионе

Новые дизельные подводные лодки, летательные аппараты и береговые комплексы получит Балтийский флот РФ на фоне усиления НАТО в непосредственной близости от границ России. Об этом во вторник, 18 мая, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов в телеграмме по случаю Дня Балтийского флота. По его словам, подводная составляющая «будет соответствовать объему задач, которые стоят перед флотом».

Источник: Известия

Как подчеркнул главком ВМФ, Балтфлот играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России на западном направлении. В настоящее время, по словам Евменова, она «приобретает еще большее значение в связи с новыми вызовами и угрозами, возникающими в связи с расширением присутствия НАТО в Балтийском регионе в непосредственной близости к границам Российской Федерации».

Он также добавил, что оснащение Балтийского флота новыми кораблями с высокоточным оружием и, в частности, малыми ракетными кораблями проекта 21631 в ближайшее время будет продолжено.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, Балтфлот может получить дизельные подлодки проектов 636.3 «Варшавянка» или 677 «Лада».

Накануне командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов сообщил, что эсминцы ВМС США регулярно дежурят в Балтийском и Северном морях. По его словам, в регионе на постоянной основе действуют две группы объединенных военно-морских сил стран НАТО численностью до 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Он отметил, что в планах у НАТО проведение в регионе более 20 учений, включая крупномасштабные, в ходе которых корабельная группировка может быть увеличена до 30−40 кораблей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вмененный расход: в расчет инфляции могут включить траты на жилье
Драгоценность металла: ждет ли нас «вечный» рост цен на сырье
ЕС продлил санкции против российских хакеров на год
Путин поручил обеспечить учет домашних животных
«Аэрофлот» отправит экипажи в многодневные рейсы без багажа
Выходные в июне 2021 года: как отдыхаем на День России
Специалисты назвали самый экологически чистый город мира
Ученый объяснил взаимосвязь коронавируса и здоровья кишечника
Gnezdo.ru
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Картины, запрещенные к показу в России
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Главный "сюрприз" 2021 ждет нас уже весной
Hi-Tech
В сети обсуждают появление розового iPhone. Нереальный цвет Слух или правда?
Горячие темы на Авто
Нава-а-альный. Нава-а-альный. Нава-а-альный. 319
Незнайка на Луне и пыль под ногами. 258
пить или не пить? 99
ГрядкОфитнес начался))) 90
Кино
Манижа, Киркоров и участники: как прошло открытие «Евровидения» В Роттердаме открыли международный песенный конкурс
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Чемодан уже собран: Лев Лещенко рассказал о разводе
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Дети
Боец Конор Макгрегор стал отцом в третий раз Спортсмен принимает поздравления
Леди
Старшая дочь Охлобыстина сыграла свадьбу 24-летняя Анфиса также обвенчалась с возлюбленным
Дом
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как выглядит квартира в первом московском небоскребе за 19 млн
Домашние спа и санузлы: 5 трендов при проектировании дома
Как обновить ванную без ремонта: 5 простых советов
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь