«Ведомости»: Минсельхоз рекомендовал производителям сахара сохранить цены до сентября

Группа «Сюкден» и агрокомплекс им. Н. И. Ткачева подтвердили изданию, что сохранят цену сахара для контрагентов после 1 июля и до конца сентября. Гендиректор «Русагро» Максим Ткачев также заявил, что группа не намерена повышать цену после 1 июня, не уточняя детали.
Представитель министерства сообщил газете, что Минсельхоз взаимодействует с отраслевыми союзами и ключевыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, «в том числе в целях мониторинга ценовой ситуации и недопущения необоснованного роста цен на базовые продукты питания».
Соглашение о заморозке цен на сахар было достигнуто после того, как президент России Владимир Путин поднял вопрос повышения розничных цен на продукты питания. Позднее была введена беспошлинная квота объемом 350 тыс. тонн на импорт сахара. Председатель правления Союз сахаропроизводителей России.
Андрей Бодин заявил, что «Союзроссахар» не ожидает роста цен на сахар после 1 июня.
Как ранее сообщал «Ъ», правительство рассматривает новые меры регулирования рынка сахара. Во время совещания с производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков замглавы Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что речь идет о создании интервенционного фонда и продолжении квотирования беспошлинного импорта.