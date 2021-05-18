Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стал известен диагноз Ильназа Галявиева Это необратимое заболевание, характеризующееся поэтапным отмиранием клеток
Фоторепортажи
15Ситуация после стрельбы в казанской школе № 175
15Жара в Москве
03:58 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ведомости»: Минсельхоз рекомендовал производителям сахара сохранить цены до сентября

Производители сахара получили от Минсельхоза неофициальную рекомендацию продолжать отгружать сахар по 36 руб. за килограмм до сентября, вне зависимости от окончания соглашений о сдерживании цен с 1 июня, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух компаний-производителей.

Источник: РИА "Новости"

Группа «Сюкден» и агрокомплекс им. Н. И. Ткачева подтвердили изданию, что сохранят цену сахара для контрагентов после 1 июля и до конца сентября. Гендиректор «Русагро» Максим Ткачев также заявил, что группа не намерена повышать цену после 1 июня, не уточняя детали.

Минсельхоз рекомендовал не повышать отгрузочную цену с июня, чтобы избежать скачка цен для потребителей, сообщают «Ведомости».
Читайте также
В правительстве заявили о постепенной стабилизации цен на продукты

Представитель министерства сообщил газете, что Минсельхоз взаимодействует с отраслевыми союзами и ключевыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, «в том числе в целях мониторинга ценовой ситуации и недопущения необоснованного роста цен на базовые продукты питания».

Соглашение о заморозке цен на сахар было достигнуто после того, как президент России Владимир Путин поднял вопрос повышения розничных цен на продукты питания. Позднее была введена беспошлинная квота объемом 350 тыс. тонн на импорт сахара. Председатель правления Союз сахаропроизводителей России.

Андрей Бодин заявил, что «Союзроссахар» не ожидает роста цен на сахар после 1 июня.

Как ранее сообщал «Ъ», правительство рассматривает новые меры регулирования рынка сахара. Во время совещания с производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков замглавы Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что речь идет о создании интервенционного фонда и продолжении квотирования беспошлинного импорта.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чубайс: «Русский мир мертв»
Жириновский: «ЛДПР — девственница на политическом поле»
ЕС продлил санкции против российских хакеров на год
Путин поручил обеспечить учет домашних животных
«Аэрофлот» отправит экипажи в многодневные рейсы без багажа
Выходные в июне 2021 года: как отдыхаем на День России
Рамзан Кадыров объяснил свое высказывание о Хабибе Нурмагомедове
Ученый объяснил взаимосвязь коронавируса и здоровья кишечника
Hi-Tech
В сети обсуждают появление розового iPhone. Нереальный цвет Слух или правда?
Авто
Тимати купил маленькому сыну суперкар за 30 миллионов рублей Рэпер подарил своему ребенку родстер Lamborghini Aventador SVJ
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Как уничтожили лидера "Аль-Каиды" на самом деле
Популярные темы на «Детях»
Детская инвалидность, как донести до ребенка? 284
А как вам имя? 216
Ремонт нельзя закончить, а конкурс рассказов про него вполне. Результаты. 158
Бывшая жена брата просится пожить а маминой квартире. 135
Леди
Старшая дочь Охлобыстина сыграла свадьбу 24-летняя Анфиса также обвенчалась с возлюбленным
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь