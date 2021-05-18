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09:18 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Трамп после выборов хотел вернуть почти всех находящихся за рубежом военных США

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп после поражения в ноябре прошлого года на выборах главы государства намеревался в кратчайшие сроки вернуть на родину всех американских военных, находящихся в Африке, а также в Афганистане, Германии, Ираке и Сирии. Об этом сообщил информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

Источник: AP 2021

По их данным, 9 ноября прошлого года один из ближайших помощников 45-го американского президента Джон Макэнти передал согласившемуся в этот же день занять пост старшего советника министра обороны отставному полковнику Дугласу Макгрегору «лист бумаги с несколькими заметками на нем», добавив: «Это то, что президент хочет, чтобы вы сделали».

На листке был список из четырех пунктов: «Вывести нас из Афганистана. Вывести нас из Ирака и Сирии. Завершить вывод войск из Германии. Вывести нас из Африки».

Как отмечает Axios, Макгрегор «был потрясен» и сказал Макэнти, что сомневается, что Пентагон сможет выполнить это распоряжение до инаугурации победившего на выборах демократа Джо Байдена, которая состоялась 20 января. «Тогда выведете столько, сколько сможете», — сказал ему помощник Трампа.

По мнению Макгрегора, занимавший на тот момент пост и.о. министра обороны Кристофер Миллер, вероятно, не смог бы действовать в рамках своих полномочий, чтобы в кратчайшие сроки вывести войска из Афганистана. Советник и.о. главы Пентагона указал на необходимость официального приказа Трампа. При этом помощник Макэнти на следующий день позвонил Макгрегору, признавшись, что не знает, как сформулировать меморандум, который должен подписать президент, и попросил его помощи.

Отказ от инициативы

В итоге 11 ноября Миллер получил от Трампа приказ: «Все американские войска должны быть выведены из Сомали к 31 декабря 2020 года. Все американские войска должны быть выведены из Афганистана к 15 января 2021 года».

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Миллер и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли «были потрясены» — по этому вопросу не проводилось консультаций, его последствия не рассматривались, отмечает портал. По его данным, инициатива отдать приказ исходила от самого Трампа, о ней даже практически никто не знал в Белом доме, кроме Макэнти и его аппарата.

Роберт О'Брайен, который был тогда помощником по национальной безопасности президента, убедил Трампа повременить с распоряжением и провести соответствующее заседание, которое состоялась в Овальном кабинете Белого дома в течение 48 часов. Там О'Брайен, Миллер и Милли выступили против этой инициативы.

После консультаций Миллер объявил, что власти к 15 января 2021 года намерены оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. своих военнослужащих. Портал подчеркивает, что администрация Трампа не обсуждала этот вопрос ни с Конгрессом, ни со своими союзниками.

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