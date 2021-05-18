06:45 (мск), источник: Известия
Путин и Си Цзиньпин 19 мая откроют строительство объекта атомной энергетики
Президент России Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином 19 мая в
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По словам официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин, лидеры двух стран по видеосвязи в среду, 19 мая, примут участие в церемонии запуска
О каком проекте идет речь, не уточняется.
23 марта Россия и Китай договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он будет наполняться с учетом новых реалий, станет способствовать достижению новых договоренностей и придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.