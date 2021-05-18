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06:45 (мск), источник: Известия

Путин и Си Цзиньпин 19 мая откроют строительство объекта атомной энергетики

Президент России Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином 19 мая в онлайн-формате примут участие в церемонии начала строительства объекта атомной энергетики. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили в МИД Китая.

Источник: Известия

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин, лидеры двух стран по видеосвязи в среду, 19 мая, примут участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики.

О каком проекте идет речь, не уточняется.

23 марта Россия и Китай договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он будет наполняться с учетом новых реалий, станет способствовать достижению новых договоренностей и придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

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