В ВПК оценили стоимость нового авианосца России в полтриллиона рублей

06:11 (мск), источник: РБК
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«В ближайшее время в рамках подготовки новой ГПВ необходимо оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для ВМФ нужно три таких корабля — головной и два серийных», — сказал он.
По оценкам Поспелова, на строительство одного такого нового авианосца потребует полтриллиона рублей.
«Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец — около 500 миллиардов рублей», — сказал член ВПК.
В то же время он отметил, что при создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства.
В декабре 2020 года произошел пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов». По предварительной версии, возгорание началось при ремонте во время сварочных работ. При пожаре погибли двое военнослужащих, еще 14 человек пострадали. Позднее в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что на восстановление корабля уйдет до 350 млн руб.