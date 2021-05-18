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15:39 (мск), источник: Известия

Госдума приняла поправки о мерах поддержки семей с детьми

Государственная дума во время заседания 18 мая приняла поправки об оказании социальной поддержки семей с детьми и беременных женщин.

Источник: РИА "Новости"

Данные поправки предусматривают реализацию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

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Таким образом, всего в Госдуме приняли три поправки. Первая касается оплаты больничного по уходу за детьми: теперь родителям, оказывающим уход за больным ребенком до семи лет, предусматривается выплата 100% от заработка в эти дни. Данное постановление вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Вторая поправка предполагает ежемесячные выплаты неполным семьям с низким доходом, где воспитываются дети в возрасте от восьми до 16 лет. Инициатива предполагает выплаты в размере в среднем 5650 рублей данной категории граждан.

Помимо этого поправки были приняты в отношении выплат беременным женщинам, которые встали на учет в медицинское учреждение до 12 недель беременности и находятся в трудной материальной ситуации. Ежемесячные выплаты данной категории граждан составят 6350 рублей.

5 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, представленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

В частности, Минтруду, Минфину и Фонду социального страхования России было поручено до 1 июля отчитаться о проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа.

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