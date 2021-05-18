Президент Чехии извинился перед сербами за бомбардировки Югославии

«Президент республики Милош Земан в присутствии сербского президента Александара Вучича публично извинился за бомбардировки [силами НАТО] Югославии в 1999 году», — заявил Овчачек.
Вучич в ответ поблагодарил Земана и заявил, что с этого момента сербский народ будет считать чешский не только дружеским, но и братским народом.
Пресс-секретарь президента Чехии отметил, что Земан «лично попросил у сербского народа прощения».
Бомбардировки Югославии силами НАТО осуществлялись с 24 марта до 10 июня 1999 года. Земан, занимавший в то время пост чешского премьер-министра, резко протестовал против действий НАТО, подчеркивая историческую и культурную близость народов Чехии и Югославии.