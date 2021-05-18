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16:38 (мск), источник: Известия

Президент Чехии извинился перед сербами за бомбардировки Югославии

Президент Чехии Милош Земан во время встречи со своим сербским коллегой Александром Вучичем, находящимся с визитом в стране, извинился за бомбардировки Югославии. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек на своей странице в Twitter.

Источник: AFP 2021

«Президент республики Милош Земан в присутствии сербского президента Александара Вучича публично извинился за бомбардировки [силами НАТО] Югославии в 1999 году», — заявил Овчачек.

Вучич в ответ поблагодарил Земана и заявил, что с этого момента сербский народ будет считать чешский не только дружеским, но и братским народом.

Пресс-секретарь президента Чехии отметил, что Земан «лично попросил у сербского народа прощения».

Бомбардировки Югославии силами НАТО осуществлялись с 24 марта до 10 июня 1999 года. Земан, занимавший в то время пост чешского премьер-министра, резко протестовал против действий НАТО, подчеркивая историческую и культурную близость народов Чехии и Югославии.

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